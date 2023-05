Sudtirol - Reggina 1 - 0 | rivivi la diretta | Bisoli in semifinale | decide Casiraghi

BOLZANO - Ilsupera 1 - 0 lanel primo turno preliminare dei playoff di Serie B e vola alle semifinali. I biancorossi di Bisoli eliminano gli amaranto di Inzaghi grazie alla rete di Casiraghi nel ...Doccia fredda per Pippo Inzaghi. Ilelimina dai playoff per la Serie A la suacon un goal nel finale di Daniele Casiraghi, l'uomo che con i suoi goal ha portato l'anno scorso ildalla C alla B. La squadra di ...Sono cinque i poliziotti del Reparto mobile di Padova rimasti feriti venerdì sera, 26 maggio 2023, durante gli scontri alla partitaa Bolzano , playoff di serie B , gara secca, quindi con tensione alle stelle e con alcuni tifosi non esattamente tranquilli. Per evitare che il nervosismo tra le due fazioni ...

Gioia Sudtirol: elimina la Reggina di Pippo Inzaghi e si prende la semifinale col Bari La Gazzetta dello Sport

Giuseppe Loiacono, difensore della Reggina, ha parlato in sala stampa dopo la sconfitta sul campo del Sudtirol: "Abbiamo cercato di tenere da parte il discorso penalizzazione, la ...C'è delusione nelle parole del tecnico amaranto, che abbandona i playoff di Serie B alla prima partita ...