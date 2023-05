Sud | Algieri Unioncamere | Può essere seconda locomotiva del Paese | ma non va trascurato

(Di venerdì 26 maggio 2023) Cosenza, 26 mag. (Labitalia) - Il messaggio che "abbiamo voluto lanciare" con il primo Forum Mezzogiorno 'Antonio Serra' a Cosenza "è chiaro quanto oggettivo: non può esserci crescita efficace e duratura per l'interose una parte fondamentale dell'economia nazionale continua adtrascurata e sottostimata. Se non cresce il Sud non cresce il". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Klaus, vice presidente nazionale die presidente della Camera di commercio di Cosenza. "Questa è la semplice constatazione da cui siamo partiti -racconta- quando con il Consigliere della Corte dei Conti, Giampiero Pizziconi, coordinatore scientifico del Forum, ed Erminia Giorno, segretario generale della Camera di commercio di Cosenza, abbiamo iniziato a progettare la due giorni del ...

"Se non cresce il- ha detto il presidente della Camera di commercio di Cosenza Klausin apertura del forum - non cresce il Paese. È una frase che non deve essere letta in tono di sfida ...I lavori del Forum si sono aperti con l'intervento del Presidente Klaus: 'Se non cresce ilnon cresce il Paese - ha esordito-. È una frase che non deve essere letta in tono di ...I lavori del Forum si sono aperti con l'intervento del Presidente Klaus: 'Se non cresce ilnon cresce il Paese - ha esordito-. È una frase che non deve essere letta in tono di ...

Sud, Algieri (Unioncamere): "Può essere seconda locomotiva del ... Adnkronos

"La crescita del Mezzogiorno è una priorità e Pnrr, Pnc, Formazione, Ricerca, Pubblica Amministrazione e Politiche di Sviluppo efficaci sono fattori fondamentali per il suo rilancio". (ANSA) ...I lavori del Forum si sono aperti con l’intervento del Presidente Klaus Algieri: “Se non cresce il Sud non cresce il Paese – ha esordito Algieri –. È una frase che non deve essere letta in tono di ...