Su Rainews24 il comizio in diretta del centrodestra l’ultimo giorno di campagna elettorale | Pd in rivolta | «È TeleMeloni» Parte l’esposto all’Agcom

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempi complicati per chi lavora in Rai, già alle prese con le polemiche sulle nomine dei vertici dadel governo Meloni e quelle ancora più infuocate per l’addio di Fabio Fazio e le dimissioni della giornalista Lucia Annunziata. A finire sulla graticola ora è, contro cui si sono scagliati alcuni parlamentari Pd della commissione di vigilanza Rai inviperiti per la scelta del canale all news di mandare insolo ildelda Catania. Come fosse stato il Concertone del 1 maggio, suè stato trasmesso ildi Matteo Salvini, Antonio Tajani e Giorgia Meloni che hanno chiuso laper le elezioni Comunali dalla città etnea. Tutto intelevisiva a ...

