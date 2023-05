Strasburgo-Paris Saint Germain sabato 27 maggio 2023 ore 21 | 00 | convocati | formazioni | quote | pronostici Galtier con ben 8 indisponibili

Leggi su infobetting

(Di venerdì 26 maggio 2023) Reduce da tre vittorie consecutive contro squadre in lotta per non retrocedere o già retrocesse, ilproverà a fare l’ultimo passo che gli manca per il suo undicesimo titolo della storia battendo in trasferta lodi Antonetti. Gli alsaziani sono di fatto salvi, con un comodo +6 sul Nantes quartultimo e una differenza reti nettamente a InfoBetting: Scommesse Sportive e