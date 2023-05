Storia di Conner e della terapia genica contro la distrofia muscolare di Duchenne i cui effetti positivi però hanno iniziato a svanire

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) Un male estremamente debilitante e potenzialmente fatale. Un vero e proprio incubo per chi ne soffre e per i suoi cari. Si trattadi(DMD) una patologia pediatrica, neuro, ereditaria che porta ad una forte debolezza e atrofia, coinvolgendo i principali muscoli del corpo del paziente affetto. Ora un trattamento, la, che ha sollevato grandi speranze sembra arrivata a un punto di svolta negli Usa, ma su suoivi benefici si addensano grandi dubbi. Entro il 22 giugno la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti dovrebbe completare la revisione di un trattamento di questo tipo sviluppato da Sarepta Therapeutics e tendenzialmente garantirne l’approvazione. ...