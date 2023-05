Stone Cold | “Con la mia iconica shirt ci ho fatto una barca di soldi”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 26 maggio 2023) La WWE è una delle federazioni con il merchandising piu’ esteso di tutte. Tantissime iconicheverranno ricordate a lungo dai sostenitori della federazione di Stamford. Alcune, a decenni di distanza, vendono ancora come se fosse il day one. Parliamo della storicadi Steve Austin 3:16 che ad oggi è ancora tra le piu’ richieste. Proprio lui in un’intervista ha dichiarato l’incredibile somma di denaro raccolta per la vendita di quella maglia. Numeri da capogiro “Di preciso non so quanto, ma sicuramente un numero sette cifre, probabilmente 8 in questo momento. In WWE il wrestler percepisce un quarto dei royalty.”