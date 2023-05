(Di venerdì 26 maggio 2023) La larga vittoria sull’Union Berlin nell’ultimo turno ha di fatto posto la parola fine sulla stagione da incubo dell’di Matarazzo, che pur essendo a +3 di vantaggio dalla zona playout ha una differenza reti talmente favorevole sul Bochum (-9 a -35) da renderli virtualmente salvi. Non è così invece per l’avversario odierno, lodi Hoeness, che chiede punti proprio InfoBetting: Scommesse Sportive e

... telecronaca Federico Botti Bochum - Bayer Leverkusen , telecronaca Giovanni Cristiano Wolfsburg - Hertha Berlino , telecronaca Giovanni Cristiano, telecronaca Cristiano ...A proposito di zona retrocessione, lopuò tirarsi fuori dai guai battendo l'già al sicuro grazie a un vantaggio di 26 gol sul Bochum nella differenza reti. L'Augsburg, sempre ......30 Colonia - Bayern 15:30 Dortmund - Magonza 15:30 Francoforte - Friburgo 15:30 Monchengladbach - Augusta 15:30 RB Lipsia - Schalke 15:3015:30 Union Berlino - Brema 15:30 ...

Stoccarda-Hoffenheim (sabato 27 maggio 2023 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

I pronostici di sabato 27 maggio, in campo i principali campionati europei: Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1.Quello dell’ultimo turno di Bundesliga sarà un menù ricco di colpi di scena e sentenze ancora tutte da decidere, così come vale per la partita in onda dalle ore 15:30 di sabato 27 maggio tra Stoccarda ...