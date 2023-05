Stellantis investe nelle batterie al litio - zolfo

(Di venerdì 26 maggio 2023)impegnata nello sviluppo dellealper auto elettriche,ndo conVentures, il fondo di venture capital , in Lyten è un'azienda con sede nella Silicon ...

Le parole di Carlos Tavares, CEO di. ' Avendo visitato di recente Lyten insieme al nostro CTO Ned Curic e al nostro Responsabile diVentures, Adam Bazih, siamo rimasti ..."Avendo visitato di recente Lyten insieme al nostro CTO Ned Curic e al nostro Responsabile diVentures, Adam Bazih, siamo rimasti impressionati dal potenziale di questa tecnologia in grado ...2 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame Notizie RelazionateTecnologia FCA PSAin Symbio ed entra nella produzione di sistemi Fuel Cell 35 16 Maggio 2023

Stellantis investe in Lyten. Le rivoluzionarie batterie Litio-Zolfo sempre più vicine DMove.it

Il Centro Ricerca di Solvay Bollate si conferma polo d’eccellenza nello sviluppo di tecnologie sostenibili per la mobilità del futuro.Stellantis impegnata nello sviluppo delle batterie al litio-zolfo per auto elettriche, investendo con Stellantis Ventures, il fondo di venture capital, in Lyten è un’azienda con sede nella Silicon ...