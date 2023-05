Stella Artois | Francesco Stanzione il primo spillatore di birra ad andare in finale

(Di venerdì 26 maggio 2023) Éil vincitore della prima tappa delle semifinali diDraught Masters Italia, il contest organizzato da– marchio di eccellenza AB InBev – che ha lo scopo di eleggere il miglior Draught Master italiano. La sfida si è tenuta lo scorso 23 maggio a Napoli, nella suggestiva location dell’Hotel Sanal Monte, struttura affacciata sull’incredibile panorama del Golfo di Napoli.ha avuto la meglio tra altrettanti 25 professionisti, dimostrando di avere tutte le carte in regola per concorrere all’ambitissimae aggiudicarsi il titolo di migliordid’Italia. La giuria che lo ha designato come ...

Stella Artois Draught Masters Italia: Napoli, Torino, Vicenza e Bologna ospiteranno le semifinali tra maggio e giugno.