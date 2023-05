' Stefano Bonaccini c' è e ci sarà'

Bonacccini c'è e ci sarà fino a che non avremo ricostruito e si batterà fino a che non abbiamo ricevuto il 100% degli indennizzi , come è già successo con il terremoto che, voglio ricordare, ...Bonacccini c'è e ci sarà fino a che non avremo ricostruito e si batterà fino a che non abbiamo ricevuto il 100% degli indennizzi , come è già successo con il terremoto che, voglio ricordare, ...torna sulla questione del commissariamento della regione Emilia Romagna, in seguito ai drammatici effetti del maltempo e del dissesto idrogeologico del territorio. "Il tema non è il ...

Adesso siamo nell'emergenza e poi verrà il tempo della ricostruzione. Il commissario non si deve fare in 24-48 ore, si può fare anche tra un po' di tempo, ma non credo che bisogna aspettare troppo per ...Scintille tra Meloni e i governatori della sua stessa area che vorrebbero Bonaccini commissario all'emergenza in Emilia-Romagna.