(Di venerdì 26 maggio 2023) Sabato 27 maggio andrà in scena la ventesima tappa del. Siamo arrivati alla resa dei conti, a decidere il vincitore della Corsa Rosa sarà la cronoscalata di 18,6 km da Tarvisio al. I primi 10,8 km sono sostanzialmente pianeggianti, poi si entra in quello che è un autentico incubo: 7,3 km di salita al 12,1% di pendenza media. I primi 5 km di ascesa sono addirittura al 15,3% di media, con una massima al 22%. A seguire un chilometro al 3,9% e poi un altro chilometro all’11,9%. L’ultimo chilometro spiana (1,2%). Geraint Thomas si presenterà in maglia rosa e con un vantaggio di 26 secondi nei confronti di Primoz Roglic. Sarà un testa a testa tra il britannico e lo sloveno per la conquista del Trofeo Senza Fine, mentre il portoghese Joao Almeida si trova a 59” dal leader e ...

Lo sloveno giunge a questo Giro in forma come non mai e desideroso di migliorare il terzo posto del 2019, su un percorso che con tregli si addice alla perfezione. Remco Evenepoel è l'...Per quanto riguarda la nutrita pattuglia azzurra, ci sono praticamente tutti i migliori: da Filippo Ganna , da cui ci si aspetta qualche exploit specie a, che ha il numero 114, a Damiano ...La Corsa in Rosa vedrà il via da Budapest e, dopo 21 tappe e 3445,6 km, si concluderà con unacon arrivo a Verona . Tra i 176 concorrenti presenti in questa edizione ( 22 squadre, 18 World ...

Startlist cronometro Monte Lussari Giro d'Italia 2023: orari, ordine di partenza, programma, tv OA Sport

GIRO D'ITALIA - Filippo Ganna non ci sarà, ma non mancano i motivi per seguire la cronometro di Cesena che chiude ufficialmente questa prima settimana di Giro ...La nona tappa dell'edizione numero 106 del Giro d'Italia di ciclismo su strada verrà disputata oggi, domenica 14 maggio 2023: si tratta della cronometro individuale di 35 km che porterà i 164 corridor ...