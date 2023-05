Stadio Maradona negato ai disabili Assoutenti diffida il club azzurro e il Comune di Napoli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLodiè off limits per i cittadini. Lo denuncia oggi, che ha presentato una formalealla Società Sportiva Calcioe aldinella quale si chiede di intervenire con urgenza per sanare questa grave forma di discriminazione. La segnalazione nasce dall’avv. Michele Macrino, cittadino di Portici e tifoso del, da sempre impegnato nella difesa dei diritti dei diversamente abili, oggi presidente della Consulta dei Cittadini contà deldi Portici. Per poter assistere ad una partita del calcio allodi, ...