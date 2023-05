“Sta con quello di Rai Uno” Manila Nazzaro | c’è il nuovo fidanzato I fan | “Coppia assurda”

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 26 maggio 2023) In diretta con Biagio D’Anelli Lorenzo Amoruso, ex compagno di, si è tirato fuori qualche sassolino dalla scarpa sulla sua relazione naufragata. Stando a quanto affermato dal toscano, Miss Italia 1999 avrebbe un giàe adesso si è scoperto che sarebbe una persona conosciuta, nello spettacolo. Un uomo forte e prestante, più giovane di lei di sei anni. Loro ormai arderebbero di passione. Nel mondo dello showbiz gravitano più o meno sempre i soliti, un piccolo ed esclusivo giro. Per questo è facile che la nuova fiamma disia un nome noto e come riporta Today si tratterebbe di un professionista di Ballando con le stelle. Alla ex del GF Vip 6 piacciono gli uomini sportivi e, dopo il gossip di queste ore, i fan non hanno più dubbi. Chi è il suo ...