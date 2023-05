Spezia-Torino | le probabili formazioni | sfida tra bomber | Nzola contro Sanabria

Leggi su contropiedeazzurro

(Di venerdì 26 maggio 2023) Mancano ormai soltanto due giornate alla conclusione del campionato di Serie A, ed ogni punto perso oppure conquistato, potrebbe rivelarsi decisivo non solo sul fronte Europa, ma anche ed in special modo per quel che concerne la salvezza, la quale vede coinvolte numerose squadre. Fra queste vi è anche locapitanato da Leonardo Semplici, al suo primo anno sulla panchina dei bianconeri, e con un passato anche tra le fila si SPAL e Cagliari. Gli Aquilotti sono attesi dal difficile incrocio casalingoilcapitanato da Ivan Juric, in programma sabato 27 maggio, alle ore 15:00, nella splendida e suggestiva cornice dello Stadio Alberto Picco, pronto ad accompagnare M’Balae compagni, verso un successo che potrebbe rivelarsi decisivo per il raggiungimento della salvezza. I bianconeri infatti ...