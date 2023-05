(Di venerdì 26 maggio 2023) Roma, 19 mag. (Adnkronos) -: neibio trovano rifugio specie animali e vegetali uniche. Lo dimostrano le aziende agricole dell'ecosistema, rete di negozi biologici in Italia. Secondo le stime, in media il 14% della superficie delle aziende agricole dell'ecosistema'è riservato a siepi, boschetti, zone umide dove le specie selvatiche convivono con icoltivati senza l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi; una percentuale superiore rispetto a quella indicata dStrategia europeache prevede che da qui al 2030 almeno il 10% della superficie deivenga riservato ad aree naturali. Nella maggioranza di queste aziende biologiche e biodinamiche, ...

... che racchiude tutto, da un singolo dettaglio distintivo all'ingegneria su vasta scala e... Avvolto in pelli Bridge of Weir cucite a mano, questoaccogliente incarna i veri valori di Super ...NZXT Kraken 280 ha un radiatore in alluminio con dimensioni di 143 x 315 x 30 mm, collegato... Sul radiatore trovanodue ventole F140P (140 x 140 x 26 mm) con cuscinetti fluidodinamici ......per il pubblico, che Anderson . Paak invita sul palco per una danza collettiva che quasi nessun vuole far terminare. NxWorries: da vedere e rivedere La bellezza di questo concerto, oltre...

Ultimo'ora: Spazio alla biodiversità nei campi bio di NaturaSì La Svolta

Un’attenzione particolare è riservata alla visibilità degli artisti: nelle pagine dedicate a ogni spettacolo della nuova Stagione verranno inserite foto e biografie degli artisti insieme ...A Completare il progetto architettonico, lo spazio per il dehor e il giardino ... Antonio che dal 2018 ha aperto in Via Monte Grappa 38 a Frattamaggiore (Na). Oltre alla possibilità di gustare carne e ...