Sparatoria a Sant’Anastasia | la bimba fuori pericolo | ricostruito il movente

(Di venerdì 26 maggio 2023) Assunta, la bambina di 10 anni ferita con i genitori all’esterno del bar-gelateria di, èdopo due interventi chirurgici all’ospedale Santobono. Intanto le indagini portate avanti dei carabinieri stanno facendo emergere uno scenario sempre più inquietante: i due giovani fermati, di 19 e 17, avrebbero messo in atto la folle ‘stesa’ per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

