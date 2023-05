Sparatoria a Sant’Anastasia | il 17enne in silenzio davanti al gip

(Di venerdì 26 maggio 2023) Resta in carcere ilche ha ferito la piccola Assunta a. Il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nei confronti del minore, che è difeso dall’avvocato Antonio Sorbilli, scatta anche l’aggravante della premeditazione. L’agguato era premeditato e finalizzato a scandire con L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

