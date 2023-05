Spalletti si tatua lo scudetto | il suo grande legame con la città di Napoli

Per me essere partito dal nulla ed essere chiamato da Lucianoè stata una grande soddisfazione, ma non perché si è tatuato attenzione! Ma perché è il primo tatuaggio della sua vita, è un ...Il futuro di Lucianosarà con ogni probabilità lontano da Napoli, ma le emozioni vissute nel capoluogo partenopeo con la vittoria dello scudetto gli rimarranno letteralmente tatuate addosso.siil Napoli: la reazione sui socialBellissimo tatuaggio per, che così come Pioli, dopo lo scudetto lascia un ricordo indelebile sulla propria pelle.(LaPresse) " ...

GALLERY Spalletti e l’amore per Napoli, si tatua il terzo scudetto! Tutte le foto CalcioNapoli1926.it

Da quella cena siamo usciti con tutto a posto", le parole sibilline pronunciate da Luciano Spalletti qualche giorno fa ai microfoni di Dazn che fa intendere tutto e niente. Aurelio De Laurentiis, ...Il futuro di Luciano Spalletti sarà con ogni probabilità lontano da Napoli, ma le emozioni vissute nel capoluogo partenopeo con la vittoria dello scudetto gli rimarranno letteralmente tatuate addosso.