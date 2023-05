Spalletti non parlerà in conferenza stampa prima di Bologna-Napoli

(Di venerdì 26 maggio 2023) Nienteper Lucianoalla vigilia di. Lo scrive, su Twitter, Radio Kiss Kiss, radio ufficiale del club di De Laurentiis. In genereparla allail giornodelle partite, come tutti gli allenatori del campionato di Serie A, stavolta, invece, non avrà il consueto confronto con i giornalisti. Probabilmente per non dover ripetere le stesse cose di cui ha parlato nelle ultime uscite pre e post match. Che ormaisia prossimo all’addio è cosa risaputa. Il toto nomi per la panchina deldella prossima stagione si sprecano. Al momento sembra che il nome più accreditato sia quello di Luis Enrique, ex commissario tecnico della ...

... Lucianopuò tornare (forse) a ruotare per la trasferta di Bologna. In porta può continuare l'alternanza con Gollini dentro e Meret dalla panchinasorprenderebbe un giro di riposo per ...Puressendo nato a Napoli , misterha manifestato, in molteplici occasioni, il suo amore e la sua ammirazione per questa città e per la sua gente . Ha dato lustro al nostro Comune in ...Ferrara, è rimasto sorpreso per come è finita la stagione, quindi con l'addio di"Io faccio parte di questo mondo da diversi anni,rimango sorpreso per l'addio di Luciano dal Napoli. ...

Spalletti si ferma: il tecnico del Napoli verso lo stop per un anno ilmattino.it

Il quotidiano spiega come, infatti, non ci siano margini per un sì da parte del tecnico di Certaldo: Spalletti ritiene chiuso il ciclo, vedendo nello Scudetto l'apice dell'avventura nel capoluogo ...Il Napoli sta cercando di valutare la miglior opzione possibile per il nodo legato al direttore sportivo. Cristiano Giuntoli è in bilico, ma gli azzurri sembrano comunque volersi tutelare in caso di a ...