Sostenibilità | Cav | “In tre anni evitate emissioni per 2 500 tonnellate di CO2”

(Di venerdì 26 maggio 2023) Pubblicata la prima Dichiarazione di carattere non finanziario Il Consiglio di Amministrazione di Cav – Concessioni Autostradali Venete ha approvato la Dichiarazione di carattere non finanziario, ratificata dall’Assemblea degli azionisti. Cav è la prima società pubblica della Regione del Veneto a tradurre in un documento ufficiale il proprio impegno in termini di responsabilità ambientale e sociale. Impegno che emerge anche da uno studio condotto dall’Università Ca’ Foscari e che rileva come l’utilizzo del telepedaggio abbia portato a un risparmio di circa 2500di CO2 sulle autostrade A4 Padova-Venezia, Passante di Mestre e A57-Tangenziale di Mestre. In termini di transiti auto sulla tratta Padova Est-Venezia, il risparmio corrisponde a 710.879 viaggi in meno nell’arco di tre, contribuendo a ridurre l’inquinamento acustico, le ...