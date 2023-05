'Salvare gli'. E' l'appello che 30 societa' scientifiche indirizzano alla premier Giorgia Meloni, sulla scorta di numeri che non lasciano dubbi circa la criticita' della situazione: nel Servizio sanitario ...'Il 30% degliitaliani è stato costruito fra il 1941 e il 1970; il 20% dal 1901 al 1940; il 6% dal 1801 al 1900; il 10% prima del 1800. Per combattere le infezioni ospedaliere abbiamo bisogno di ripensare ......ora c'è un gran numero di farmaci che scarseggiano e che interessano sia i pazienti negli...GENERICI La carenza di farmaci generici di uso comune di cui parla Fox riguarda, in particolare, ...

Sos ospedali, nel Ssn mancano dottori e 100mila posti letto - Italia Agenzia ANSA

«Il 30% degli ospedali italiani è stato costruito fra il 1941 e il 1970; il 20% dal 1901 al 1940; il 6% dal 1801 al 1900; il 10% prima del 1800. Per combattere le infezioni ...CANTELLO – Paura all’alba per un motociclista che stava percorrendo la SP3, la provinciale che porta al confine con la Svizzera. Il centauro, 49enne, intorno alle 5.30, per cause ancora da ricostruire ...