‘Sono stata costretta a partorire mio figlio e vederlo morire Le persone devono sapere’

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ildi Deborah Dorbert, Milo Evan Dorbert, è vissuto solo 99 minuti. La madre e i famigliari sapevano che il bambino non sarebbe sopravvissuto. “Se questo aiuterà un’altra famiglia o un’altra mamma allora ne sarà venuto fuori qualcosa di buono”, ha detto Deborah Dorbert al Washington Post, raccontando la sua storia. Dorbert ha scoperto di essere incinta lo scorso agosto e, dai primi esami, sembrava che suostesse bene. La ragazza non vedeva l’ora di accogliere il suo secondogenito. Un’ecografia a fine novembre, però, ha rivelato che il piccolo aveva la sindrome di Potter, una malattia rara e letale, che provoca la mancanza di liquido amniotico ed insufficienza renale in un bambino non ancora nato, come riporta MedicinaLive. La causa di questa malattia è proprio l’insufficienza renale. Deborah Dorbert, sapendo il destino che aspettava suo ...