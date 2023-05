Sondaggi politici elettorali oggi 26 maggio 2023 | cala Fdi | crescono Pd e Lega | crollano Azione-Italia Viva

(Di venerdì 26 maggio 2023)26Fdi, risalgono Pd e: è quanto emerge dagli ultimielaborati dall’istituto Noto per il programma d’approfondimento di Rai 1 Porta a porta. Secondo la rilev, Fdi si conferma primo partito, madi un punto percentuale arretrando al 28%. Guadagna mezzo punto, invece, il Partito Democratico che arriva così al 21,5 per cento. In calo dello 0,5% il Movimento 5 Stelle, che scende al 14 per cento, mentre laguadagna un punto percentuale portandosi così al 9,5%. Forza ...

Non per i contenuti, in definitiva molto trumpiani , ma per la comunicazione poco empatica ...la strada che porta alla Casa Bianca appare più stretta e tortuosa di quanto non dicano i...di Repubblica: i partiti e la fiducia nel governo Aggiornato il 19 maggio 2023 Leggi Intenzioni di voto e fiducia nel governo - Naviga: tutti gli articoliSecondo gli ultimidi Emg per Agorà due italiani su tre, il 66%, temono di essere colpiti . Solo il 21%, invece, si sente al sicuro. La paura sale soprattutto nel Mezzogiorno , dove ...

Sondaggi politici: per FdI e Pd crescita parallela nella Supermedia-Youtrend, in calo il M5S la Repubblica

Chiuso finalmente il ricovero ospedaliero, Silvio Berlusconi intende dimostrare quanto il suo partito possa reagire alle ipotesi di stasi o, peggio, di arretramento che impietosi sondaggi e poco ...Nell’ultima Supermedia dei sondaggi politici crescono sia Fratelli d’Italia che il Partito Democratico, mentre Movimento il 5 Stelle e la ...