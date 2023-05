Sofia Goggia | questa non è una semplice T-shirt

(Di venerdì 26 maggio 2023) Pensata dall'atleta e realizzata da Falconeri, la simbolica maglietta, disponibile in 600 esemplari, nasce per uno scopo benefico. L'intero ricavato sarà infatti devoluto a indifesa, la campagna di Terre des Hommes che dal 2012 promuove i diritti delle bambine e delle ragazze

La campionessa olimpica ha sposato la causa del sostegno a Terre des Hommes, un'organizzazione umanitaria di beneficenza internazionale per i diritti dei bambini: assieme a Falconeri, brand del gruppo ... Da anni, infatti, il brand del gruppo Calzedonia specializzato in maglieria di cashmere, supporta il mondo dello sci e il talento della campionessa olimpica, dentro e fuori le piste.

La campionessa olimpica Sofia Goggia ha sposato la causa del sostegno a Terre des Hommes, un'organizzazione umanitaria di beneficenza internazionale per i diritti dei bambini: assieme a Falconeri, ...