Smalling parla di Osimhen | sentite cosa dice sull’attaccante del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 26 maggio 2023) Le ultime due partite di campionato serviranno alper provare a superare il record di 91 punti siglato dalla squadra di Sarri nella stagione 2017/2018. Un altro traguardo che i ragazzi di Spalletti vorrebbero raggiungere per entrare ancora di più nella storia di questo club. Uno degli azzurri con più motivazioni nelle ultime di campionato sarà senza ombra di dubbio Victor. L’attaccante nigeriano vuole conquistare il titolo di capocannoniere e per farlo dovrà tenere lontano Lautaro Martinez: l’argentino ha messo a segno 20 reti, tre in meno di(a quota 23). Sassuolo, Italy, 17th February 2023. Victorof SSCcelebrates after scoring to give the side a 2-0 lead during the Serie A match at Mapei Stadium – Cittˆ del Tricolore, Sassuolo. Picture credit should read: ...