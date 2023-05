Sky Up The Edit | ecco i vincitori del progetto per l' inclusione digitale

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 26 maggio 2023) Sono stati scelti i tre videodi Sky Up The, ilonline rivolto agli studenti di età compresa tra gli 8 e 18 anni che mira a promuovere l’coinvolgendoli nella produzione di un contenuto giornalistico sui cambiamenti climatici. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Adobe, partner d’eccellenza per lo sviluppo di contenuti creativi, parte integrante del programma Sky Up sviluppato dal Gruppo Sky e dedicato al problema del divario. Sky Up Theè rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia, offrendo alle classi aderenti gli strumenti per realizzare un servizio giornalistico di 90 secondi sull’emergenza climatica, potendo contare sui materiali didattici disponibili su un ...