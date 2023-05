Siviglia-Roma | maxi schermo all’Olimpico | tutto pronto per la finale di Europa League

(Di venerdì 26 maggio 2023) Dopo il pareggio nella semidi ritorno in Germania contro il Bayer Leverkusen, ladi Mourinho è pronta a sfidare ilnell’attesa finalissima di. E la data da cerchiare in rosso sul calendario per tutti i tifosi è solo una: mercoledì 31 maggio. I più fortunati sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto per Budapest, altri dovranno accontentarsi della televisione e del match in diretta sul piccolo. A, però, non mancheranno ischermi e la società giallorossa sta lavorando per consentire a tutti, anche da lontano, di fare il tifo per la propria squadra del cuore. In una partita fondamentale e imperdibile. “Mi laureo, ma mio padre preferisce ladi...

Il Papu fa divertire. In campo e fuori. Gioca e parla allo stesso modo: con spirito e gusto per la battuta. Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei ......ila Budapest. Ma i fantallenatori di certo non sorridono per una gestione che li penalizza. Il dado sembra essere tratto: Dybala non sarà tra i titolari neppure sabato in Fiorentina -. ...Mercoledì mi laureo in biologia, ma mio padre non sarà alla cerimonia perché mi ha detto di aver trovato dei biglietti per la finale di Europa League traa Budapest. Per un uomo di 60 ...

La biologa: “Mio padre non sarà alla mia laurea, preferisce Siviglia-Roma” Corriere dello Sport

E Abraham si conferma «Sto bene qui» - Corriere dello Sport - Ha sgobbato e sudato come al solito, correndo su e giù senza risparmiarsi, ma si presenta all... - Marione.net - La ControInformazione Gia ...A cinque giorni dalla finale di Europa League, 'Papu' Gomez, calciatore del Siviglia, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport ...