Sip | ' a piede libero 700 pazienti socialmente pericolosi'

(Di venerdì 26 maggio 2023) Roma, 26 mag. (Adnkronos Salute) - In Italia oltre 700psichiatrici ‘ad altatà' sociale, autori di reato, sono attualmente a. Senza contare le altre 15mila in libertà vigilata affidate ai Dipartimenti di Salute mentale, che aggravano il quadro sociale e clinico. Colpa di due fattori chiave: da un lato la pur benemerita legge 81 del 2014 che ha disposto la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari sostituendoli con le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), dall'altro la mancata completa attuazione della legge stessa, che ha reso le Rems strutture senza risorse economiche e di personale sufficienti, senza posti letto, e ora inadeguate a provvedere al necessario ricovero di questi ‘'. Una situazione insostenibile: la legge vieta la ...