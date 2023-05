SINDACATO RAI | “NOMINE INACCETTABILI | DIRETTORI RIMOSSI PER ACCONTENTARE IL GOVERNO”

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 26 maggio 2023) ldei giornalisti Rai, Usigrai, è in allarme per la preoccupante situazione della Tv di Stato e lo manifesta con un comunicato.Rai: per l’Usigrai sonoe senza prospettiva. Le domande ai vertici Rai Per l’Usigrai sono, senza prospettiva e inspiegabili con ragioni di natura industriale leapprovate oggi dal Cda su proposta del neo amministratore delegato. Al Tg2 il direttore Nicola Rao viene rimosso dopo 96 giorni dall’approvazione del piano editoriale. Quali sono le motivazioni? Per non parlare del Giornale Radio che vedrà il nono direttore in 8 anni: il segno tangibile della voracità dei lottizzatori di ogni colore politico. L’unica ratio di questeè la necessità diil ...