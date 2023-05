Sicilia | Isole minori | quale futuro Appuntamento a Favignana con la Consulta regionale ingegneri

(Di venerdì 26 maggio 2023)– Rappresenta oltre 20mila professionistini. È ladegli Ordini degli– la più antica d’Italia – che da oltre 50 anni riunisce tutti gli iscritti delle 9 province dell’Isola. Dopo il rinnovamento delle cariche, che vede alla guida – per il quadriennio 2023/2027 – il presidente nisseno Fabio Corvo, il segretario Giuseppe Ruggirello (Trapani), il tesoriere Rosario Nunzio Grasso (Catania) e i due vicepresidenti Carmelo Lucifora (Ragusa) e Enrico Lombardo (Siracusa), il primoistituzionale con il nuovo direttivo sarà sabato 27 e domenica 28 maggio a, con l’Assise e un convegno in programma, che avrà l’obiettivo di far luce su un tema strategico, quanto mai attuale: quello delle...

...5 milioni gli elettori chiamati al voto per rinnovare i consigli comunali nelle duepiù ... Mentre, inalle 19 è stata del 33,39%. Alla scorsa tornata elettorale era stata del 40,95%. Alle ......grande di. Una line up che come ogni anno promette di essere estrosa, colorata e divertente, perfetta per ballare sotto le stelle in uno scenario incantato tra splendidi tramonti sulle...le strutture piramidali di Madalena sarebbero analoghe a strutture preistoriche simili trovate in, Nord Africa eCanarie". Tuttavia, penso che lo scetticismo sia d'obbligo. È veramente ...

Alle isole della Sicilia 153,3 milioni in tre anni: la sfida è spenderli tutti e bene Giornale di Sicilia

Seggi aperti dalle 7 fino alle 15 nei 41 comuni che al primo turno del 14 e 15 maggio sono andati ai ballottaggi per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Tra questi ci sono anch ...Affluenza in forte calo in Sicilia nei 128 comuni chiamati al voto nella prima giornata delle elezioni amministrative. Alla chiusura dei seggi alle 23 la ...