“Si sono innamorati” Isola dei Famosi | colpo di scena tra Cristina Scuccia e il naufrago

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 26 maggio 2023) A L’dei2023, come dice Ilary Blasi, tutto può succedere ed è davvero così. Dopo lo scoop a luci rosse di Paolo Noise, a proposito delle notti di fuoco tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, emerge una voce su una possibile, nuova liaison hondurena. Sintonia trae un. Non solo potrebbe nascere una nuova coppia in quel di Playa Tosta, ma i protagonisti di questa liaison in corso d’operai più improbabili del cast. Giusto lo scorso lunedì a L’dei2023 la ex Suoraveva svelato di avere una persona nel cuore e ora spunta l’interesse per il co-, intesa ...