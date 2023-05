Ma per gli ex atleti agonisti lo sport nonrappresentare un semplice passatempo: 'Posso dire ... Siamo morti dal'. E ha continuato: 'Poi c'è quello legato a Seedorf , che nell'Inter di Cuper ...... non chi li spende' Travaglio poi precisa che per la nuova Rai targata Meloni non siparlare di ...leggenda per cui da oggi la Rai diventa di destra e fino a ieri era antigovernativa fai ...... 'Mi fai, buffone' . Bisogna essere grati a chi ha così risposto a Marco, ci ha mostrato ... C'è l'etica, se così sidire, di chi considera immorale andare a spalare fango in Romagna invece di ...

Si può ridere di una tragedia - Patrizio Ruviglioni - L'Essenziale Internazionale