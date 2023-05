(Di venerdì 26 maggio 2023) AGI - Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity ditalia in occasione dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da una sigla sindacale autonoma, in adesione a uno sciopero generale, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di venerdì 26 maggio. È escluso dallo sciopero il personale della regione Emilia Romagna.talia si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma deiregionali. Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l'apptalia, la sezione Infomobilità del sito webtalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self service e le agenzie ...

Dal 30 luglio al 3 settembre a Vimodrone i treni sullo stesso binario. Da venerdì 2 giugno 2023 nel tratto tra Cascina Gobba e Cologno Nord Fino al 29 luglio solo dopo le ore 22, il servizio ... Per quanto riguarda Trenitalia, a esclusione dell'Emilia Romagna, dalle 9 alle 17 i treni possono subire cancellazioni o variazioni. Non sono previste variazioni però, per i treni a lunga percorrenza.

Venerdì si fermano i treni, nessuno stop per le Frecce AGI - Agenzia Italia

Assicurata una fascia di garanzia: a Milano il servizio delle linee di superficie e metropolitane gestito dall'Atm sarà in funzione fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18.Atm ha pubblicato l'elenco con le date, gli orari e le alternative per affrontare al meglio la chiusura della M2 (la verde) ...