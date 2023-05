Si arrampica su palazzo per raggiungere un nido di uccelli | cade e muore

(Di venerdì 26 maggio 2023) Un uomo di 59 anni è precipitato dal quarto piano di unmorendo sul colpo. È successo alle 21.30 in viale Santa Rita da Cascia, a Tor Bella Monaca, periferia di Roma. Secondo quanto appreso da Romatoday l'uomo si stavando su untramite la canaletta di scolo dell'acqua...

Ieri sera verso le 21:30 in viale Santa Rita da Cascia 20, a , un uomo di 59 anni mentre si stava arrampicando su untramite la canaletta di scolo dell'acqua piovana, verosimilmente in stato di alterazione psicofisica, sotto l'effetto di stupefacenti, ha improvvisamente perso l'equilibrio precipitando al ...Quello che è certo, però, è che l'uomo ha perso l'equilibrio, ha tentato di aggrapparsi a qualcosa, ma invano: è precipitato di sotto, dal quarto piano di quel. Ed è morto sul colpo.FERRARA - Presentata il 22 maggio alla stampa locale nella Sala degli Arazzi delmunicipale, la manifestazione di arrampicata sportiva 'Ferrara Street Boulder', in programma ... Sia ...

Roma, appassionato di uccelli si arrampica su un palazzo per raggiungere un nido ma muore precipitando dal qua ilmessaggero.it

Ieri sera verso le 21:30 in viale Santa Rita da Cascia 20, a Tor Bella Monaca, un uomo di 59 anni mentre si stava arrampicando su un palazzo tramite la canaletta di scolo dell’acqua ...Si è arrampicato sul palazzo, tramite la canaletta di scolo dell’acqua piovana, forse sotto effetto di sostanze stupefacenti. E, forse, con un obiettivo: raggiungere un nido di uccelli, lui che era da ...