Shibarium sempre più vicino al lancio

Leggi su blockworld

(Di venerdì 26 maggio 2023) Un membro del team di marketing di Shiba Inu (SHIB) e noto influencer della comunità, LUCIE, ha recentemente condiviso approfondimenti sul tanto attesodella mainnet di, una soluzione layer 2 proposta per l’ecosistema Shiba Inu. Data la diffusa incertezza sulla tempistica del, le rivelazioni di LUCIE rappresentano un gradito tentativo di fornire chiarezza e rafforzare l’impegno del team a garantire una piattaforma sicura e affidabile. Secondo LUCIE, la sua tempistica distimata è in linea con Shytoshi Kusama, il capo del progetto Shiba Inu nominato dalla comunità, che ha previsto ilper luglio. Tuttavia, un noto sviluppatore di1, ha parlato di come il layer 2 potrebbe fare il proprio debutto ad agosto. Tenendo ...