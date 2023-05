Shade e Federica Carta | fuori il singolo Per sempre mai e il video ufficiale

(Di venerdì 26 maggio 2023) Permai è ilche sancisce la nuova collaborazione traoggi insieme alclip Si intitola Permai (Epic Records/Sony Music Italy) il nuovodifeaturing. Il rapper torna così a collaborare con la giovane artista dopo il successo dei brani Irraggiungibile e Senza farlo apposta, che hanno portato in coppia sul palco di Sanremo nel 2019. Ilsarà contenuto nel prossimo progetto discografico die sarà disponibile da venerdì 26 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano è caratterizzato da sonorità pop-house che rievocano i primi 2000, secondo ...

Shade e Federica Carta: torna la coppia d'oro con “Per sempre mai” Radio Italia

Si intitola “Per sempre mai” il nuovo singolo di Shade featuring Federica Carta. Il rapper torna così a collaborare con la giovane ...Tormentoni estate 2023, tutte le nuove hit degli Amici di Maria De Filippi (e non solo): ecco le canzoni uscite oggi 26 maggio.