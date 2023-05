Sgt Pepper’s dei Beatles | il concept album che ha cambiato la storia | Memories

(Di venerdì 26 maggio 2023) Sgtdeiesce il 26 maggio 1967 nel Regno Unito e divide per sempre in due ladella musica del Novecento. Prodotto da George Martin, è uno dei dischi più importanti delladel rock e uno dei primidella musica pop. La rivista Rolling Stone lo ha inserito al primo posto nella lista dei 500 miglioridi tutti i tempi. La genesi L’idea di creare unconcettuale nacque da Paul McCartney, che voleva liberarsi dalla pressione di essere “i” intesi come boy band e inventare una nuova identità per il gruppo. McCartney si ispirò a un disco dei Beach Boys, Pet Sounds, e a una bustina di sale con la scritta “Sgt. Pepper”. Il tema dell’era quello di una banda ...

