Sgarbi condannato per diffamazione | definì Casalino checca inutile

Estratto dell'articolo di Fulvio Fiano per il 'Corriere della Sera' vittoriofoto di bacco Definì Rocco Casalino 'una checca inutile' nel corso di una trasmissione tv e pretendeva di non essere processato. Quasi tre anni e mezzo ...'Casalino checca isterica',per diffamazione. L'insulto nel corso della puntata del 30 gennaio 2020 della trasmissione condotta da Barbara Palombelli su Rete4 Leggi anche/ Ponte sullo Stretto, Salvini a: ...Vittorio, attualmente sottosegretario alla Cultura, è statocon sentenza di primo grado. Il giudice del tribunale di Roma lo ha ritenuto responsabile di diffamazione nei confronti del ...

