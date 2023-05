Serie B | il Sudtirol in semifinale contro il Bari | fuori la Reggina di Pippo Inzaghi

Leggi su open.online

(Di venerdì 26 maggio 2023) Doccia fredda per. Ilelimina dai playoff per laA la suacon un goal nel finale di Daniele Casiraghi, l’uomo che con i suoi goal ha portato l’anno scorso gli altoatesini dalla C alla B. La squadra di Pierpaolo Bisoli affronterà ora ilper l’andata dellalunedì 29 maggio. Il ritorno al San Nicola disi disputerà il 2 giugno. Nel frattempo, tira aria di cambiamento sulla panchina dei calabresi. Le indiscrezioni dalla Turchia si fanno sempre più insistenti: l’attuale tecnico della, che dovrebbe rimanere a Reggio ancora per due stagioni, avrebbe in realtà già trovato un’intesa approssimativa col Karagumruk. Il club di Istanbul che ha esonerato Andrea Pirlo due giorni fa. ...