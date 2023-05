(Di venerdì 26 maggio 2023) Con lo scudetto nelle mani del Napoli già da diverse settimane e dopo il trionfo dell'Inter nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, torna il campionato che manda in scena la penultima ...

Con lo scudetto nelle mani del Napoli già da diverse settimane e dopo il trionfo dell'Inter nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, torna il campionato che manda in scena la penultima ...Il match sinel secondo tempo con i biancocelesti che aumentano la pressione. Il bomber della squadra di Sarri implacabile dagli undici metri. Palo di Romagnoli. I friulani non si rendono pericolosi, al ...La partita sie le due formazioni danno vita ad unadi sorpassi e contro - sorpassi, che le porta a riposo sul punteggio di 45 - 45. La ripresa si apre esattamente come si è aperta la ...

Serie A: s'infiamma la lotta per un posto in Champions League Agenzia ANSA

Con lo scudetto nelle mani del Napoli già da diverse settimane e dopo il trionfo dell'Inter nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, torna il campionato che manda in scena la penultima giorn ...ROMA - La Serie A si appresta a vivere gli ultimi 180' della stagione, con ancora diversi verdetti da definire. In vista della penultima giornata, si infiamma la corsa alla Champions League, con Inter ...