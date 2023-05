Serie A | Sampdoria-Sassuolo 2-2

(Di venerdì 26 maggio 2023) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - E' finita in pareggio, 2-2,, anticipo della 37ma giornata diA. A sbloccare il risultato al Marassi è all'8' Manolo Gabbiadini, con il pareggio degli emiliani che arriva un minuto dopo, su gol di Domenico Berardi. Raddoppia all'11 ilcon Matheus Enrique. La Samp pareggia al 78' grazie a un autogol di Martin Erlic. Ilsale a 45 punti. La, retrocessa inB, è ultima a quota 19.

GENOVA - Un ultimo scatto di orgoglio per lae i suoi tifosi . Nonostante la retrocessione già arrivata e un futuro per la crisi societaria che si protrae ormai da tempo, il popolo blucerchiato ha incitato la squadra di Dejan Stankovic,...... prima del match oltre 10.000 tifosi si sono riuniti sotto la sede e si sono recati allo stadio per l'ultima gara casalinga nella massima, tanti i cori tra cui "giù le mani dalla". ...Ilkhan 6 : mette minuti inA, e poco altro). Augello 5: poca spinta, tante difficoltà quando ... Nel nulla delladi oggi, è già qualcosa. Gabbiadini 6 : dopo soli 8 minuti si avventa su ...

(Adnkronos) – E’ finita in pareggio, 2-2, Sampdoria-Sassuolo, anticipo della 37ma giornata di serie A. A sbloccare il risultato al Marassi è all’8' Manolo Gabbiadini, con il pareggio degli emiliani ...Si chiude sul 2-2 il primo anticipo della trentasettesima giornata di campionato di Serie A tra Sampdoria e Sassuolo. Un punto per uno in una sfida giocata senza timore reverenziale da entrambe le squ ...