Serie A | il Sassuolo ribalta ma con la Sampdoria non basta | pareggio

Leggi su inter-news

(Di venerdì 26 maggio 2023) Termina 2-2 la sfida tradopo il vantaggio blucerchiato con Gabbiadini. Berardi e compagnino il risultato, ma non. IN, prima partita della trentasettesima giornata diA, termina sul punteggio di 2-2. Il primo vantaggio è dei padroni di casa con Manolo Gabbiadini che sfrutta l’erroraccio difensivo dele porta in vantaggio la squadra. I neroverdi però rispondono prima con Berardi e poi con Henrique all’11. Nella ripresa una traversa ha negato la doppietta a Berardi, mentre il palo ha tolto la soddisfazione a Quagliarella: in quell’azione però laha trovato ilcon l’autorete di Erlic. Inter-News - Ultime ...