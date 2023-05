Serie A | Cheddira | “Esordire in un Mondiale contro la Spagna è stata un’emozione unica”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 26 maggio 2023) 2023-05-26 05:13:24 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Wun coperchio(Loreto, Italia, 1998) lo era uno dei nomi propri di Qatar 2022. Il marocchino, finora sconosciuto al grande pubblico, ha fatto irruzione agli ottavi e ai quarti di finale con la squadra di Regregui. Veniva dalle botte con il Bari inB italiana (ha 22 gol in questa stagione) e dopo la gioia del, ora punta a concludere la stagione con i Play Off per la promozione inA che inizia per loro il prossimo 29 maggio. Nel frattempo, a MARCA, abbiamo potuto parlare con uno degli attaccanti più in voga del calcio italiano. Domanda: È una stagione incredibile per te, per il Marocco, per Bari… Se te l’avessi detto ad agosto, mi avresti creduto? Risposta: “Non ...