Serena | «A Lautaro Martinez accosto Romario! Lukaku a Istanbul»

(Di venerdì 26 maggio 2023)descrive le caratteristiche di. L’ex attaccante lo ritiene simile per velocità e aspetto fisico a Romario. Poi punta suin finale di Champions League FEELING ?ricorda il rapporto Argentina-Inter: «Nella stagione 1988/1989 ho giocato con Ramon Diaz, argentino di La Rioja che per caratteristiche farei rientrare nel genere di. Oltre a essere mancino, lui però era più altruista, lavorava più da seconda punta e andava spesso verso l’esterno. L’Inter ha sempre avuto un feeling storico con gli argentini, adesso la storia si ripete». ABILITÀ ?sulle caratteristiche di: «Sembra quasi che abbia le minigonne come le macchine di Formula Uno di una volta. È piantato a terra, ...

... Barella 6 (58 Brozovic 6), Asllani 6, Gagliardini 3, Gosens 5.5 (80sv); Lukaku 7, Correa ... NOTE: serata, terreno in buone condizioni. Al 41 Gagliardini espulso per doppia ammonizione (...RETE: 41'pt e 44'st Lukaku, 10'st Tressoldi (aut.), 13'stMartinez, 18'st Henrique, 32'st Frattesi. NOTE: serata, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: De Vrij, Brozovic, ...NOTE: serata, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: De Vrij, Brozovic, Defrel, ... Decisiva la doppietta di Lukaku, intervallata dall'autogol di Tressoldi e dalla rete di. Dopo ...

M. Serena: "Finale decisa da Lautaro. E con il City l'Inter se la ... L'Interista

Zenga: 'Inter, Coppa Italia buon viatico per la finale di Istanbul. Handanovic Non ha fatto male' Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, in collegamento sy Sky Sport ha preso parola per commentare la ...