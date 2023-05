Sequestrati 275 kg di sigarette al Borgo Sant’Antonio Abate

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 26 maggio 2023)275 kg di, pari a 1373 pacchetti tutti privi del marchio del Monopolio di Stato erano in un sottoscala di un edificio . Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale erano impegnati in un di controllo del territorio. In vico Pergole hanno notato, nei pressi dell’ingresso di un edificio, un gruppo di persone confabulare tra loro. Alla vista della Polizia il gruppetto si è dato alla fuga nei vicoli adiacenti. I poliziotti sono entrati nello stabile dove hanno rinvenuto, nel sottoscala condominiale, diversi scatoli contenenti complessivamente 1373 stecche diprive del marchio del Monopolio di Stato, per un totale di circa 275 kg. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.