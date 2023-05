(Di venerdì 26 maggio 2023) Una delle prove che Vladimir Putin non aveva messo in conto la capacità dell’Europa di opporsi al suo atto di prepotenza contro l’Ucraina è il modo in cui ha fatto perdere alla Rus... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Senza Ue, la Russia resta appesa al gasdotto che non c’è con la Cina Il Foglio

I prezzi del gas sono scesi in Europa ai livelli di giugno 2021, mentre la Russia ha perso il suo principale cliente.Mosca cerca di reindirizzare le esportazioni verso Pechino: ma Xi Jinping non ha alcuna fretta nel portare avanti il negoziato. E in ogni caso non si riuscirebbe a eguagliare ciò che Putin ha perso co ...