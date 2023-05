Senza l’aiuto dell’Occidente | il Ciad non potrà accogliere per sempre i sudanesi in fuga

(Di venerdì 26 maggio 2023)e Sudan sono divisi da un confine lungo novecenticinquanta chilometri. Sono due stati grandi, che hanno rapporti da secoli, secondo alterne vicende che si legano strettamente all’instabilità politica dell’uno o dell’altro. Per un millennio abbondante i pastori delorientale hanno attraversato il Sudan durante il pellegrinaggio verso la Mecca, perché il passaggio sudanese è di gran lunga il più conveniente e rapido per arrivare alla città santa dell’Islam partendo dallo stato dell’Africa Centrale. Inoltre, Sudan ehanno relazioni commerciali basate principalmente sull’impiego di manodoperaiana nelle piantagioni di caffè sudanese (si stima che a fine anni ’70 fossero più di mezzo milione). A livello diplomatico però, i due paesi vivono uno stato di tensione quarantennale, a causa delle crisi nel ...

...limiti di reddito - e qui sta la vera novità - che a ...prossimo 1 ottobre al 31 dicembre 2023 potranno beneficiare di un... Per quanto riguarda i criteri per'assegnazione, ancora tutto ......che lo ha portato a essere chi èpiù paure epiù ... la decisione del cambio di genere'ha maturata nel periodo del ... Ed è lì che la chirurgia è arrivata in suo, dopo mesi e mesi di ......i quali, noi come associazione non avremmo potuto fare molto nonostantee il sostegno del Comune di Padova e dell' assessore Andrea Colasion che, assieme alla consigliere Valentina ...