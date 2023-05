Senza di te Sms a Berlusconi ricoverato | Chi me l' ha scritto | imbarazzo a sinistra

(Di venerdì 26 maggio 2023) Silvioè tornato più in forma che mai. Dopo il ricovero al San Raffaele di Milano, il leader di Forza Italia è finalmente tornato a casa e sta lavorando "per recuperare le forze". E anche se "qualcuno" lo aveva dato per finito, "si è decisamente sbagliato. Anzi, com'è noto, questi infortuni allungano la vita". Intervistato dal Quotidiano Nazionale, l'ex premier racconta un retroscena su un messaggio inaspettato il cui mittente rimane un mistero. A inviarglielo "un noto leader di. Il nome non lo faccio per non metterlo in. Mi haqueste parole: 'Io l'ho sempre combattuta e continuerò a combatterla. Ma la politica italiana non sarebbe la stessa se lei smettesse di occuparsene. Si aprirebbe un vuoto incolmabile per la democrazia. Per questo le auguro di tornare presto'". Insomma, ...

