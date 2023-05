Sentimentalismi sulle farine romagnole

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 26 maggio 2023) In un’altra vita (ho avuto molte vite, a Dio piacendo ne avrò altre ancora) inventavo nomi di prodotti. Inventai ad esempio il nome di alcunedel Molino Spadoni, un grande molino romagnolo con vari stabilimenti per l’appunto in Romagna. La sede centrale ubicata a Coccolia, una frazione dell’enorme comune di Ravenna (per estensione il secondo d’Italia dopo Roma), è stata colpita dall’alluvione, invasa dalle acque. Sono un sentimentale e mi sono chiesto: che ne sarà delle mie? Ho sentito Leonardo Spadoni e mi ha assicurato che la produzione continua imperterrita, anzi potenziata, negli stabilimenti rimasti all’asciutto. Ora dovrei essere più tranquillo e però, siccome l’uomo è condannato al desiderio, mi è venuta voglia di cappelletti. Quella pasta ripiena definita dal romagnolo Davide Rondoni “una porta che si apre sull’estasi”. Ma per fare ...