Sei Sorelle | le anticipazioni del 26 maggio | Blanca furiosa con…

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ledella puntata di oggi, venerdì 26, della soap Sei, come al solito in onda su Rai1. Prima un riepilogo della puntata precedente, andata in onda ieri: La tensione a casa Silva è alle stelle e trae Francisca sembra esserci guerra aperta. Diana non trova ancora una soluzione per non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Sei, ledella prima puntata della nuova stagione: Francisca è stata contagiata… Sei, ledella puntata di oggi: ansia per le condizioni di Francisca Sei, ledi oggi: Francisca riuscirà a sopravvivere? Sei ...

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato visto da spettatori (%); Rai Uno:ha avuto spettatori (%); Rai Uno: La Vita in diretta è stato seguito da spettatori (%); Rai Due: Giro d'Italia ha ...... la puntata di oggi 26 maggio 26 Maggio Anticipazioni TV Anticipazioni Tempesta d'Amore: la puntata di oggi, 26 maggio 26 Maggio Anticipazioni TV Anticipazioni, la puntata di oggi 26 ...Condividi su: Le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 26 maggio, della soap, come al solito in onda su Rai1 . Prima un riepilogo della puntata precedente, andata in onda ieri: La tensione a casa Silva è alle stelle e tra Blanca e Francisca sembra esserci guerra ...

Sei sorelle, le anticipazioni dal 29 maggio al 2 giugno Today.it

Le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 26 maggio, della soap Sei Sorelle, come al solito in onda su Rai1. Prima un riepilogo della puntata precedente, ...In comune hanno il cognome ma non il desiderio di apparire su copertine patinate o sfilare su red carpet. Dimenticate le “nepo sister“: non tutte le sorelle di celeb sono a caccia di fama e celebrità.